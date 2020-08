Ufficiale: Bologna, Juwara rinnova fino al 2024 (Di sabato 29 agosto 2020) Il Bologna ha ufficialmente comunicato il rinnovo fino al 2024 di Musa Juwara. Attaccante classe 2001, è uno dei prospetti più interessante per i rossoblù, che lo hanno prelevato dal Chievo Verona nel 2019. RINNOVO! Musa Juwara prolunga fino al 2⃣0⃣2⃣4⃣ https://t.co/ZOUgWNHrY5#WeAreReady #WeAreOne pic.twitter.com/ds02ygRaKq — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) August 29, 2020 Foto: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

A segno a San Siro nel 2-1 in rimonta contro l'Inter, Musa Juwara è stato premiato dal Bologna: nuovo contratto della durata di 4 anni.A segno a San Siro nel 2-1 in rimonta contro l'Inter, Musa Juwara è stato premiato dal Bologna: nuovo contratto della durata di 4 anni. Nel 2016 l'arrivo in Italia a bordo di un barcone. Sofferenza, t ...