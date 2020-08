Turchia: nuove esercitazioni nel Mediterraneo orientale (Di sabato 29 agosto 2020) ANSA, - ISTANBUL, 29 AGO - La Turchia ha lanciato oggi nuove esercitazioni nel Mediterraneo orientale che dovrebbero durare due settimane, un'iniziativa che non lascia intravedere una normalizzazione ... Leggi su corrieredellosport

iconanews : Turchia: nuove esercitazioni nel Mediterraneo orientale - ilsussidiario : RT @ilsussidiario: ???Mar Egeo, #Libia, #Libano: di fronte alle tante crisi del #Mediterraneo l’Italia non ha una politica estera. E corre d… - silviaciofani : RT @ilsussidiario: ???Mar Egeo, #Libia, #Libano: di fronte alle tante crisi del #Mediterraneo l’Italia non ha una politica estera. E corre d… - ilsussidiario : ???Mar Egeo, #Libia, #Libano: di fronte alle tante crisi del #Mediterraneo l’Italia non ha una politica estera. E co… - CarpaneseSilva1 : RT @aamaurelius: Meraviglie dell'Europah unita: #Turchia che parla di Mediterraneo come 'cosa sua', e Germania che, per paura di nuove onda… -