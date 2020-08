Tunisia. da Eni aiuti per sostenere la lotta al Covid-19 (Di sabato 29 agosto 2020) Eni, attraverso la sua controllata Eni Tunisia, ha consegnato al Ministero della Salute Pubblica quattro ventilatori polmonari per rianimazione come contributo all’impegno della Tunisia nella lotta alla diffusione del Coronavirus nel paese. I dispositivi medici saranno distribuiti come segue: due ventilatori per rianimazione saranno destinati agli ospedali “Charles Nicolle” e “La Rabta” di Tunisi; un ventilatore per rianimazione sarà destinato all’ospedale regionale di Tataouine; un ventilatore per rianimazione sarà destinato all’ospedale regionale “Mohamed Taher Maamouri a Nabeul”. A marzo 2020, nell’ambito del consorzio RSE Tataouine, Eni aveva contribuito alla fornitura di altri quattro ventilatori e altre attrezzature mediche destinate all’ospedale ... Leggi su ildenaro

