Trovato cadavere di un uomo nella fontana di Villa Pamphili a Roma

ll cadavere di un uomo è stato Trovato questa mattina dentro la fontana del Giglio a Villa Pamphili, Roma. Un passante ha visto il corpo in acqua e ha chiamato immediatamente i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione Roma San Pietro. L'uomo ha intorno ai 50 anni di età e non ha con sé ...

