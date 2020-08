Trovate tracce di sangue nei boschi di Caronia. “Non si sa se di animali o persone”. Nuove analisi per stabilire morte di Viviana e Gioele (Di sabato 29 agosto 2020) Mentre nell’auto di Viviana Parisi non è stata trovata alcuna traccia di sangue, stanno dando i primi risultati le ricerche con il luminol condotte nelle campagne di Caronia. Gli esperti della Scientifica hanno passato al setaccio ogni angolo della zona in cui sono stati rinvenuti i resti della donna – scomparsa il 3 agosto e ritrovata morta pochi giorni dopo – e del piccolo Gioele. A pochi passi dal luogo in cui il carabiniere in pensione ha dato una svolta al caso il 19 agosto scorso, scovando il corpicino del bambino sotto ai rovi, sono state individuate delle tracce ematiche. “Dovremo aspettare una decina di giorni per sapere i risultati”, ha fatto sapere il legale della famiglia Mondello, Pietro Venuti. “Non si sa se appartengono ad ... Leggi su ilfattoquotidiano

