Trionfo Arsenal nel segno di Aubameyang Arteta | “Vicini al rinnovo”

L'Arsenal non smette di vincere. Dopo la vittoria in FA Cup contro il Chelsea, ecco il bis contro il Liverpool in Community Shield. I Gunners sembrano rinati da quando in panchina siede Mikel Arteta. L'allenatore spagnolo è stato bravo a rivoluzionare la squadra londinese dopo un brutto avvio di stagione. Lo stesso Arteta ha anche puntualizzato alcune situazioni legate al mercato ai microfoni di BT Sport: "Sono molto contento. Sapevo che sfida avremmo affrontato oggi, e ringrazio i giocatori per lo sforzo e per la prestazione. L'aspetto che mi soddisfa di più è il coraggio della squadra, l'aggressività che abbiamo avuto senza palla. Sapevo che avremmo sofferto nel secondo tempo.

