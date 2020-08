Tre nuovi preti per la diocesi di Bergamo Il vescovo: «Gioia per le comunità» (Di sabato 29 agosto 2020) In Cattedrale l’ordinazione sacerdotale di don Andrea Borgonzoni, don Luca Sana e don Michael Zenoni. Segui la diretta sul sito de «L’Eco di Bergamo» e su Bergamo Tv a partire dalle 17. Leggi su ecodibergamo

Agenzia_Ansa : Non si ferma la crescita dei contagi: I nuovi casi sono 1.071 , non accadeva dal 12 maggio. Tre i morti #ANSA - cille_imbe : RT @yellowsshadow: ma oggi ho tipo 400 nuovi followers e un tweet di tre minuti fa a 20 like che succede - CeotechI : Sony ha presentato oggi i tre nuovi modelli della sua gamma di sistemi audio ad alta potenza... - #sonyaudio #sony… - momperiglia : RT @SardiniaPost: Sono cinque ora i positivi nel paese barbaricino. #Orgosolo #Covid19 - PrimaBergamo : Esami della patente, tre nuovi funzionari abilitati in Motorizzazione: Una buona notizia, resa possibile dal decret… -

Ultime Notizie dalla rete : Tre nuovi Covid, tre nuovi contagi e primo caso di rientro dalla Sardegna teleregionemolise.it Tre nuovi preti per la diocesi di Bergamo Il vescovo: «Gioia per le comunità»

Segui la diretta sul sito de «L’Eco di Bergamo» e su Bergamo Tv a partire dalle 17. Sabato 29 agosto alle 17 nella cattedrale in Città Alta tre giovani saranno ordinati sacerdoti dal vescovo Francesco ...

Coronavirus, il bollettino di oggi 28 agosto: 1462 nuovi casi e 9 morti. È record di tamponi

Ancora in leggero aumento i contagi per il Coronavirus in Italia: sono 1.462 (contro i 1.411 di ieri) quelli registrati nelle ultime 24 ore, nuovo dato più alto dagli inizi di maggio. Sono 9 i morti, ...

Segui la diretta sul sito de «L’Eco di Bergamo» e su Bergamo Tv a partire dalle 17. Sabato 29 agosto alle 17 nella cattedrale in Città Alta tre giovani saranno ordinati sacerdoti dal vescovo Francesco ...Ancora in leggero aumento i contagi per il Coronavirus in Italia: sono 1.462 (contro i 1.411 di ieri) quelli registrati nelle ultime 24 ore, nuovo dato più alto dagli inizi di maggio. Sono 9 i morti, ...