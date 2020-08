Trapani, In fiamme un capannone della Trapani Servizi (Di sabato 29 agosto 2020) Brucia da diverse ore un capannone della Trapani Servizi in contrada Belvedere. Il fuoco, sarebbe partito da un terreno sterpaglie, e allargatosi ha travolto 2 capannoni dell’impianto. Sul posto i vigili del fuoco che stanno lavorando per cercare di spegnerlo con diversi automezzi. Sono in corso accertamenti per cercare di stabilire la causa mentre sul... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

Incendio all'impianto di riciclaggio

Un rogo da mezzogiorno sta interessando l’impianto di riciclaggio di contrada Belvedere a Trapani. la struttura, gestita dalla società Trapani Servizi, viene utilizzata per la raccolta e lo smaltiment ...

