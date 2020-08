Transient tra cyberpunk e Lovecraft in un nuovo trailer dell'avventura thriller in uscita a ottobre (Di sabato 29 agosto 2020) Nella giornata di oggi, gli sviluppatori di Stormling Studios e il publisher Iceberg Interactive, hanno annunciato che Transient, l'avventura cyberpunk a tinte Lovecraftiane, uscirà su PC Steam il prossimo ottobre, ma arriverà anche su PlayStation 4 e Xbox One nel corso del 2021.Si tratta di un'avventura ambientata in un futuro post-apocalittico, dove i pochi sopravvissuti della razza umana vivono relegati nella cittadella Domed City Providence, unico luogo di rifugio che offre protezione dal difficile mondo esterno. Al suo interno, Randolph Carter, membro del noto gruppo hacker ODIN, scoprirà un segreto antico e misterioso che metterà a rischio la propria sanità mentale e l'esistenza ... Leggi su eurogamer

Dai creatori di Conarium e della serie di Darkness Within, è in arrivo un thriller videoludico che fonde alcuni intriganti immaginari per dar vita a un universo distopico. Transient, nuova produzione ...

