Traffico Roma del 29-08-2020 ore 15:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati l'appuntamento con il Traffico in studio Massimo Vischi al seguito di un incendio di sterpaglie di Benevento in via del Pescaccio tra il raccordo anulare Via di Brava si transita con difficoltà difficoltà che si ripercuotono anche sul grande raccordo anulare Dove è stata chiusa la carreggiata interna tra le uscite Pisana e Aurelia naturalmente si stanno formando con le code in aumento a partire dallo svincolo per La Roma Fiumicino altro incendio sulla diramazione Roma nord 3 Settebagni e il raccordo anulare in direzione Roma Questa è carreggiata al momento è chiusa per consentire l'intervento dei Vigili del Fuoco prime Code in uscita Settebagni coda per un incidente invece in via del Vignola

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 29-08-2020 ore 12:30 RomaDailyNews Incendio vicino stazione di servizio. Traffico bloccato su diramazione A1 Roma nord

. Un vasto incendio di sterpaglie è divampato nella vegetazione alle spalle della stazione di servizio Salaria Ovest sulla diramazione Roma Nord dell'A1, la bretella che collega Fiano Romano al Grande ...

Sabato da “bollino rosso” sulle strade

Roma, 29 ago. (askanews) – Sabato da bollino rosso in questo ultimo fine settimana di agosto, dove il traffico è molto intenso soprattutto sulla rete autostradale del nord e del centro Italia con flus ...

