Traffico del controesodo: strade da evitare nell’ultimo weekend di agosto (Di sabato 29 agosto 2020) Traffico del controesodo: bollino rosso su molte tratte autostradali italiane per i rientri nell’ultimo fine settimana agostano Traffico del controesodo: secondo la Coldiretti saranno 21 milioni gli italiani che si metteranno alla guida per tornare nei centri dopo le vacanze estive. weekend quindi da bollino rosso su 30 mila chilometri circa dove è previsto un maggiore flusso soprattutto lunga la direttrice Sud-Nord. La polizia stradale raccomanda la massima prudenza e si registrano già i primi incidenti. Due ieri: uno sulla Milano-Lodi nella scorsa notte che fortunatamente non ha avuto grandi conseguenze; un altro sulla A1, a Piacenza, vittima un motociclista per quello che viene definito tamponamento in coda per curiosi. Un camion che trasportava due ... Leggi su bloglive

poliziadistato : Bloccato da #Poliziastradale Terni traffico di cani provenienti da allevamenti del Sud e destinati a città del nord… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Capua (Km 719,8) e A1 Svincolo Caianello (K… - LuceverdeRadio : #autostrade #traffico - A22 Del Brennero ???? Code tra Bressanone e Vipiteno > Confine Di Stato #luceverde #TrentinoAltoAdige - fulltilt995 : RT @Ilconservator: 20 sbarchi in 12 ore abbiamo superato il traffico del porto merci della South Louisiana. I record cad… - CCISS_Ministero : A22 Brennero-Modena code per 2 km causa traffico intenso tra Svincolo Bressanone (Km 270) e A22 Svincolo Vipiteno… -