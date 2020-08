Tra la De Lellis e Damante è finita davvero: lei ha già preso casa (Di sabato 29 agosto 2020) Che tra lei e Andrea Damante le cose avessero preso una brutta piega, Giulia De Lellis l'aveva già confessato ai suoi follower. Aveva parlato di una crisi, e della decisione di allontanarsi per un po'. Leggi su tgcom24.mediaset

SmorfiaDigitale : Tra la De Lellis e Damante finita davvero: lei ha gi preso casa - Tgcom24 - blogtivvu : Come stanno le cose tra Andrea Damante e Giulia De Lellis? Parla Gabriele Parpiglia.? ? Il resto te lo raccontiamo… - infoitcultura : Tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è davvero finita, non vivono più insieme: “Ho preso casa” - IsaeChia : #UominieDonne, convivenza conclusa tra #GiuliaDeLellis e #AndreaDamante: le parole dell’ex corteggiatrice (Video) - VicolodelleNews : ‘#UominieDonne’ Si è conclusa la convivenza tra #GiuliaDeLellis e #AndreaDamante #damellis « Il Vicolo delle News… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra Lellis

Welcome back settembre. L'estate è ormai alle spalle e un sapore dolce ti accompagna lentamente verso l'inizio di una nuova stagione. La moda 2020 si fa trovare pronta con una serie di sorprese e novi ...Il Coronavirus ha costretto l’italiano medio a qualche lettura in più: ma il mercato è dominato da influencer e Internet La pandemia è riuscita a smentire a un luogo comune che in Italia per anni è st ...