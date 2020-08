Tour de France, Lopez che spavento: sbanda sull’asfalto bagnato e finisce nell’aiuola (Di sabato 29 agosto 2020) Incredibile incidente per il ciclista dell'Astana Team Miguel Angel Lopez al Tour de France che scivola sull'asfalto bagnato e va a finire nell’aiuola. Tour de France, Lopez che spavento: sbanda sull’asfalto bagnato e finisce nell’aiuola ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

