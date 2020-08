Tour de France, Kristoff vince la prima tappa e si prende la maglia gialla (Di sabato 29 agosto 2020) Alexander Kristoff ha vinto in volata la prima tappa dell’edizione numero 107 del Tour de France , la Nizza Moyen Pays-Nizza di 156 chilometri. Il corridore norvegese della UAE-Emirates taglia per primo... Leggi su feedpress.me

NIZZA (FRANCIA) (ITALPRESS) – Alexander Kristoff ha vinto in volata la prima tappa dell’edizione numero 107 del Tour de France, la Nizza Moyen Pays-Nizza di 156 chilometri. Il corridore norvegese dell ...Pronti via ed è subito successo di tutto. Incidenti e cadute per la pioggia, patti di non belligeranza tra i big e corsa virtualmente neutralizzata per decine di chilometri dagli stessi corridori nell ...