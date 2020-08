Tour de France, Kristoff si prende tappa e maglia. Lopez, che spavento! (Di sabato 29 agosto 2020) Si alza il sipario sul Tour de France. La prima frazione della corsa Francese vede la pioggia protagonista assoluta. Il maltempo condiziona pesantemente la gara e rende ulteriormente insidiosi i saliscendi del percorso che si snoda attorno a Nizza. Vince Alexander Kristoff in volata: il norvegese della UAE Emirates, ex campione europeo, si impone con uno sprint potente. Bruciati tutti gli avversari, a partire dall'iridato Mads Pedersen. Terza posizione per il sorprendente Cees Bol.PAURATantissime le cadute. La più paurosa è stata quella di Miguel Angel Lopez: il corridore colombiano dell'Astana perde il controllo della bici in discesa, complice la pioggia battente, e si schianta contro un cartello. Solo qualche botta e un grande spavento. Preoccupano le condizioni di ... Leggi su itasportpress

