Tour de France al via sotto l'ombra del Covid-19 (Di sabato 29 agosto 2020) AGI - La Costa è azzurra, ma la zona è rossa: il Tour de France prende il via oggi, con due mesi di ritardo rispetto al previsto, sotto l'ombra del coronavirus, e per di più che la corsa ciclistica più importante del mondo possa non tagliare il traguardo finale a Parigi, tra tre settimane, con la Francia che è tornata a segnare oltre 7000 nuovi contagi al giorno e il presidente Emmanuel Macron che "non esclude" un nuovo lockdown. Non a caso, il numero di spettatori è stato ridotto al minimo e l'uso della mascherina è stato reso obbligatorio per l'avvio di una 107esima edizione decisamente molto speciale della gara. Gli occhi del mondo oggi sono tutti puntati sulla Promenade des Anglais di Nizza, per uno dei rari eventi sportivi mondiali che possano svolgersi in questo ... Leggi su agi

