Tour de France 2020, terza tappa: percorso e altimetria (Di sabato 29 agosto 2020) Il percorso della terza tappa del Tour de France 2020, lunga 198 chilometri da Nizza a Sisteron. L’altimetria della frazione presenta quattro GPM non molto impegnativi nella parte centrale della corsa: l’ultimo di questi (Col de l’Orme, 2,7 km al 5%) verrà superato a più di 45 km dall’arrivo per lasciare spazio ad un finale privo di asperità. Unica insidia per i velocisti saranno gli ultimi metri in leggerissima salita, ma lo sprint rimane l’ipotesi più quotata. terza tappa: ORARI, TV E STREAMING L’altimetria della tappa Leggi su sportface

Eurosport_IT : L'abbiamo atteso, voluto e desiderato. Adesso ci siamo: buon Tour de France a tutti! ???????? E ricordatevi che ci ve… - Gazzetta_it : Nizza per Nizzolo: “Se prendo la maglia gialla la regalo a Messi: così si decide a venire all’Inter”… - Agenzia_Ansa : L'ombra del Covid su #Tour de France. Boss Ineos: 'Nessuno sa se arriveremo a Parigi. Se rischio è alto ne terremo… - mmontagnoli27 : RT @Tg3web: A raccontare il Tour de France per la prima volta dopo tanti anni tra i giornalisti non ci sarà Gianni Mura con le sue storie d… - scheerenberger : RT @Tg3web: A raccontare il Tour de France per la prima volta dopo tanti anni tra i giornalisti non ci sarà Gianni Mura con le sue storie d… -