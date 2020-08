Tour de France 2020, quarta tappa: percorso e altimetria (Di sabato 29 agosto 2020) L’altimetria e il percorso della quarta tappa del Tour de France 2020, la Sisteron – Orcières-Merlette di 160,5 chilometri. Si tratta del primo arrivo in salita di questa edizione, con il traguardo posto in vetta ad un GPM di prima categoria lungo 7,1 km con una pendenza media del 6,7%. In precedenza di corridori dovranno affrontare altri quattro GPM che sono però poco selettivi. La salita finale, molto regolare nella costanza delle pendenze, potrebbe vedere andare in scena le prime battaglie tra gli uomini di classifica. quarta tappa: ORARI, TV E STREAMING L’altimetria della tappa Leggi su sportface

Eurosport_IT : L'abbiamo atteso, voluto e desiderato. Adesso ci siamo: buon Tour de France a tutti! ???????? E ricordatevi che ci ve… - Gazzetta_it : Nizza per Nizzolo: “Se prendo la maglia gialla la regalo a Messi: così si decide a venire all’Inter”… - Agenzia_Ansa : L'ombra del Covid su #Tour de France. Boss Ineos: 'Nessuno sa se arriveremo a Parigi. Se rischio è alto ne terremo… - MontiFrancy82 : #TDF20 : #AlexanderKristoff vince la prima tappa e indossa la maglia gialla - OA_Sport : Tour de France 2020, come sta Thibaut Pinot? “Sembrava di pedalare sul ghiaccio” -