Tour de France 2020 in diretta tv su Rai2 ed Eurosport (Di sabato 29 agosto 2020) Oggi, sabato 29 agosto, avrà inizio, con un netto ritardo dovuto al rinvio causa covid, l'edizione numero 107 del Tour de France (mai così in avanti nella propria storia). La presenza del pubblico sarà limitatissima, e sia alla partenza sia all'arrivo non sarà possibile avvicinare i corridori né per i selfie né per i tradizionali autografi. A trasmetterlo in tv sarà la Rai (in esclusiva in chiaro) e Discovery (in versione integrale, ma a pagamento).Tour de France 2020 su Rai2, RaiSport e RaiPlay pubblicato su TVBlog.it 29 agosto 2020 08:39. Leggi su blogo

