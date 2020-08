Tour de France 2020, gli highlights e l’arrivo in volata della prima tappa (VIDEO) (Di sabato 29 agosto 2020) Il Tour de France 2020, dopo mesi di incertezza legati alla pandemia di Covid-19, ha finalmente preso il via quest’oggi, regalando subito grandi emozioni ed incredibili colpi di scena. Sin dal chilometro zero a farla da padrone è stata la pioggia che, come ampiamente prevedibile, ha causato moltissime cadute, anche se fortunatamente non sembrano esserci stati gravi conseguenze per i ciclisti coinvolti. Ad aggiudicarsi la prima tappa è il norvegese della UAE Emirates, Alexander Kristoff, bravo a bruciare nella volata finale il danese Mads Pedersen e l’olandese Cees Bol. Nella top 10 finale figurano anche due italiani, ovvero il neo-campione europeo e nazionale Giacomo Nizzolo, giunto settimo al traguardo, e l’ex campione continentale Elia ... Leggi su sportface

