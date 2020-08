Totti annuncia il documentario sulla sua storia: «Uscirà il 19 ottobre» – FOTO (Di sabato 29 agosto 2020) Francesco Totti ha annunciato attraverso il proprio profilo Instagram l’uscita nelle sale cinematografiche del documentario a lui dedicato Francesco Totti, bandiera della Roma, ha annunciato sul proprio profilo Instagram l’uscita al cinema del documentario sulla sua storia i prossimi 19, 20 e 21 ottobre. Ecco le sue parole: «Con tanta emozione ed orgoglio vi presento questo ultimo progetto, il documentario sulla mia storia. Vi confesso che non avrei mai pensato che potesse arrivare questo momento! “Mi chiamo Francesco Totti” regia di Alex Infascelli, verrà presentato alla Festa del cinema di Roma e arriverà nelle sale ... Leggi su calcionews24

Francesco Totti, bandiera della Roma, ha annunciato sul proprio profilo Instagram l'uscita al cinema del documentario sulla sua storia i prossimi 19, 20 e 21 ottobre. Ecco le sue parole: «Con tanta em ...

