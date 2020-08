Torvaianica, rissa davanti allo Zoomarine: denunciate 3 persone (Di sabato 29 agosto 2020) rissa davanti allo Zoomarine, arrivano le denunce. I Carabinieri della Stazione di Torvajanica e della Compagnia Carabinieri di Pomezia, al termine di un’indagine scaturita a seguito di una furibonda lite in strada, hanno denunciato in stato di libertà tre persone, tutte di nazionalità italiana, ritenute responsabili del reato di rissa. La zuffa era divampata nella mattinata del 22 Agosto scorso presso il parco divertimenti di Zoomarine, dove alcune persone, in attesa di poter accedere alla struttura, avevano creato disordini legati a questioni di rispetto della fila e di distanziamento sociale. L’attività investigativa dei militari ha permesso, attraverso l’acquisizione di informazioni utili e di alcuni video ... Leggi su ilcorrieredellacitta

