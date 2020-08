Torino-Novara oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Amichevole 2019/2020 (Di sabato 29 agosto 2020) Le informazioni e come vedere Torino-Novara, Amichevole che si svolgerà allo stadio Olimpico Grande Torino. I granata scendono in campo per il primo test in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie A, previsto tra circa un mese. La squadra di Marco Giampaolo testerà i frutti di questi primi giorni di allenamento. Calcio d’avvio alle ore 18:00 di sabato 29 agosto. La diretta streaming sarà affidata a Torino Channel (canale 234 di Sky). Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti e gli approfondimenti su questo match. SEGUI QUI IL LIVE Leggi su sportface

sportface2016 : #Calcio Torino-Novara oggi in tv: orario, canale e diretta streaming dell'amichevole all'Olimpico Grande Torino - Toro_News : Toro pronto alla prima amichevole stagionale - mik4_5 : RT @stefanovenneri1: Ore 18,00 Stadio Grande Torino' la prima da SPEAKER nella nuova stagione, 12 anno consecutivo..seguitemi online dalle… - stefanovenneri1 : Ore 18,00 Stadio Grande Torino' la prima da SPEAKER nella nuova stagione, 12 anno consecutivo..seguitemi online dal… - LaStampa : Stasera il Novara al Grande Torino. Poi la Pro Patria e la Pro Vercelli. Giampaolo schiererà anche i nuovi acquisti… -