Torino, il Leicester ha chiesto Nkoulou (Di sabato 29 agosto 2020) Il club inglese si sarebbe fatto avanti con il Torino per il difensore Nkoulou Il nuovo Torino di Marco Giampaolo sta ricostruendo, dopo una stagione particolarmente difficilmente. La società si sta muovendo molto sul mercato, ma deve fare attenzione anche alle squadre interessate ai suoi calciatori. Ci sarebbe infatti sirene inglesi su Nicolas Nkoulou. Come riporta Tuttosport, sulle tracce del difensore ci sarebbe nuovamente il Leicester che già lo scorso aveva mostrato interesse per il calciatore. La squadra britannica avrebbe fatto una richiesta al Torino.

