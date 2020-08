Torino, Giampaolo parte bene: 4-1 al Novara (Di sabato 29 agosto 2020) Torino - La stagione del Torino con Marco Giampaolo in panchina comincia bene grazie alla vittoria 4-1 dei granata nel test amichevole contro il Novara . All'Olimpico Grande Torino si parte con un 3-5-... Leggi su corrieredellosport

pisto_gol : Tudor (esonerato dall’Udinese) alla Juventus Maran ( esonerato dal Cagliari) al Genoa Di Francesco (esonerato dall… - ILTOROSIAMONOI : ?? Prima amichevole: Toro 4-1 Novara Il Torino conclude con una vittoria per 4-1 sul Novara la prima uscita della st… - Toro_News : #Ansaldi al termine della partita contro il #Novara ha fatto il punto sulla situazione e sulle prime impressioni su… - sportli26181512 : #Torino, Giampaolo parte bene: 4-1 al Novara: Nella prima amichevole stagionale apre Zaza, poi Belotti, Segre ed Ed… - IAmBaraaa : RT @gianluca_sarto: “Muovila sempre, muovila veloce”, dice Giampaolo. Il #Torino probabilmente ha completato più passaggi oggi che in tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Giampaolo

Torino primo tempo (4-3-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Berenguer; Belotti, Zaza. Torino secondo tempo (4-3-1-2): Milink ...Buona la prima per il nuovo Torino di Marco Giampaolo. La prima amichevole della stagione, allo stadio Olimpico-Grande Torino contro il Novara, finisce con una vittoria per 4-1: due gol per tempo firm ...