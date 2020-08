Torino, Giampaolo dopo il test col Novara: “C’è tanto entusiasmo” (Di sabato 29 agosto 2020) “C’è tanto entusiasmo e voglia di lavorare. Non abbiamo perso un allenamento. Molti di loro si conoscevano già ma io non conoscevo loro. Devo dire che sono stati bravi, abbiamo ancora tanto lavoro da fare, dobbiamo essere sempre sul pezzo perché sarà determinante“. Queste le dichiarazioni di Marco Giampaolo, allenatore del Torino, dopo l’amichevole col Novara vinta dai granata col risultato di 4-1. dopo dieci giorni di preparazione, il primo bilancio è positivo: “In dieci giorni abbiamo fatto tante cose, per i particolari ci vorrà tempo. Due dei nuovi li conosco. Vojvoda ha voglia di imparare, chiede, si confronta, quindi l’impatto è buono“. Leggi su sportface

pisto_gol : Tudor (esonerato dall’Udinese) alla Juventus Maran ( esonerato dal Cagliari) al Genoa Di Francesco (esonerato dall… - Nicolasamato1 : RT @gianluca_sarto: “Muovila sempre, muovila veloce”, dice Giampaolo. Il #Torino probabilmente ha completato più passaggi oggi che in tutto… - GurzoBahri : RT @gianluca_sarto: “Muovila sempre, muovila veloce”, dice Giampaolo. Il #Torino probabilmente ha completato più passaggi oggi che in tutto… - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: Giampaolo a Torino Channel: 'Soddisfatto di questi primi 10 giorni' - iljackmora : ? #Amichevoli, Torino-Novara 4-1: buona la prima per #Giampaolo ???? #Torino #Novara #friendlies @_SuperNews_ -