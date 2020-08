Tonali, il Milan prova a beffare l’Inter: mossa a sorpresa per convincere il Brescia (Di sabato 29 agosto 2020) Sandro Tonali conteso tra Inter e Milan. Ma se fino a poche ore fa i nerazzurri sembravano essere nettamente in vantaggio, ecco che dalle ultime indiscrezioni pare che il Diavolo abbia compiuto il sorpasso.Tonali: il Milan ha superato l’Intercaption id="attachment 999559" align="alignnone" width="594" Tonali (getty images)/captionDalle ultime notizie di calciomercato, pare che il Milan sia passato in pole position nella corsa a Tonali. L’offerta rossonera è più ricca di quella dei cugini: prestito a 10 milioni di euro e riscatto fissato a 25 milioni più 3 di bonus facili. Diritto e non obbligo di acquisto. Inoltre, la mossa del Diavolo che potrebbe fare la differenza sarebbe quella di offrire al Brescia ... Leggi su itasportpress

