Tina Cipollari: "Cenerentola o la Bella Addormentata nel bosco?" la foto inedita di Gianni Sperti (Di sabato 29 agosto 2020) A pochi giorni dalla ripresa delle registrazioni della nuova stagione di 'Uomini e Donne', Gianni Sperti, sul proprio account Instagram, ha pubblicato una foto inedita di Tina Cipollari, distesa sul letto, mentre schiaccia un riposino. L'opinionista del programma di Maria De Filippi ha commentato così lo scatto: 'Sono indeciso tra la Bella Addormentata nel bosco o Cenerentola che ha perso la scarpetta'. 29 agosto 2020 13:46. Leggi su blogo

toysblogit : Tina Cipollari: 'Cenerentola o la Bella Addormentata nel bosco?' la foto inedita di Gianni… - jadexhazza : @lousdaffodils no tina cipollari - andreaconcetti : @domenicomarock @stanzaselvaggia Peraltro, “il parrucchiere di Tina Cipollari” è una definizione sintetica, che con… - LaDeny_ : RT @Alessio_90__: @LaDeny_ “Il parrucchiere di Tina cipollari” - Alessio_90__ : @LaDeny_ “Il parrucchiere di Tina cipollari” -

Ultime Notizie dalla rete : Tina Cipollari

E’ stata una delle prime troniste del programma Uomini e Donne e durante il suo percorso ebbe una forte delusione: come la ritroviamo oggi dopo 17 anni. Uomini e Donne, come ritroviamo oggi una delle ...Gemma Galgani di Uomini e Donne ha smentito di essersi rifatta al settimanale di cronaca rosa e spettacolo Di Più Tv. Non è la prima volta che la dama torinese del trono over della fortunata e chiacch ...