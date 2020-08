The Haunted Mansion: la casa dei fantasmi Disney diventerà un film (Di sabato 29 agosto 2020) La Disney starebbe sviluppando un nuovo film basato su The Haunted Mansion, la casa dei fantasmi che è una delle più popolari attrazioni di Disney World La Disney starebbe sviluppando un nuovo film basato su The Haunted Mansion, una delle più popolari attrazioni di Disney World. A rivelarlo è The Hollywood Reporter che cita il nome di Katie Dippol alla sceneggiatura e Dan Lin e Jonathan Eirich come produttori. La Dippol è nota per lo script del contestato reboot di Ghostbusters diretto da Paul Feig, mentre Lin e Eirch erano al timone del live action di Aladdin diretto da Guy Ritchie, decisamente più fortunato al botteghino. The ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Haunted Mansion: la casa dei fantasmi Disney diventerà un film - exoveIy : io sono minghao in the haunted housejdhfh -

Ultime Notizie dalla rete : The Haunted The Haunted Mansion: la casa dei fantasmi Disney diventerà un film Movieplayer.it The Haunted Mansion: la casa dei fantasmi Disney diventerà un film

La Disney starebbe sviluppando un nuovo film basato su The Haunted Mansion, la casa dei fantasmi che è una delle più popolari attrazioni di Disney World La Disney starebbe sviluppando un nuovo film ba ...

Azienda offre di dormire una notte in un orfanotrofio infestato

Puoi passare una notte a caccia di fantasmi in un vecchio ospedale orfanotrofio ‘infestato’. Un’azienda offre agli appassionati del paranormale la possibilità di trascorrere una notte a caccia di fant ...

La Disney starebbe sviluppando un nuovo film basato su The Haunted Mansion, la casa dei fantasmi che è una delle più popolari attrazioni di Disney World La Disney starebbe sviluppando un nuovo film ba ...Puoi passare una notte a caccia di fantasmi in un vecchio ospedale orfanotrofio ‘infestato’. Un’azienda offre agli appassionati del paranormale la possibilità di trascorrere una notte a caccia di fant ...