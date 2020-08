Terrorizzano, sfregiano e ricattano una ragazza: arrestate a Palermo due sorelle nigeriane (Di sabato 29 agosto 2020) La Polizia di Stato di Palermo ha arrestato due giovani sorelle nigeriane, S. Q. e S. C. Le due dovranno rispondere dei reati di stalking, lesioni aggravate e favoreggiamento della prostituzione. Tutto è iniziato a gennaio. Dopo diversi episodi di violenza fisica e psicologica, una ragazza straniera terrorizzata, ha deciso di rivolgersi alle Forze dell’Ordine in cerca di un aiuto che ponesse termine alle sue sofferenze. La giovane ha denunciato le due aguzzine “Grazie alle sue coraggiose dichiarazioni, le indagini condotte dagli Agenti della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione ”Criminalità Straniera e Prostituzione” della Squadra Mobile hanno consentito di far luce sull’accaduto, risalendo ai motivi dell’aggressione e delle gravi minacce subite”, dicono ... Leggi su secoloditalia

