Terrore a Madrid, brucia grattacielo, fiamme visibili da tutta la città (Di sabato 29 agosto 2020) Questa mattina nel quartiere Hortaleza, a nord di Madrid, è scoppiato un violento incendio. Le fiamme altissime erano visibili da tutta la città. L’incendio scoppiato a nord di Madrid, ha terrorizzato la città e ha reso naturalmente necessario evacuare l’edificio. I piani superiori del grattacielo sono andati completamente distrutti. Fortunatamente l’incendio non si è esteso … L'articolo Terrore a Madrid, brucia grattacielo, fiamme visibili da tutta la città proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

msn_italia : Madrid, brucia un grattacielo in centro città: terrore e residenti in fuga - LinaVadal : RT @leggoit: #Madrid, brucia un grattacielo in centro città: terrore e residenti in fuga VIDEO CHOC - rosatoeu : Madrid, brucia un grattacielo in centro città: terrore e residenti in fuga. - mummy53690440 : Brucia un grattacielo in centro città a Madrid: terrore e residenti in fuga VIDEO CHOC - mirkov_sar : RT @leggoit: #Madrid, brucia un grattacielo in centro città: terrore e residenti in fuga VIDEO CHOC -

Ultime Notizie dalla rete : Terrore Madrid Madrid, brucia un grattacielo in centro città: terrore e residenti in fuga Corriere Adriatico Madrid, brucia un grattacielo in centro città: terrore e residenti in fuga VIDEO CHOC

Un terribile incendio è scoppiato questa mattina in un grattacielo nel quartiere Hortaleza, a nord di Madrid, ha distrutto i piani superiori dell'edificio, che è stato completamente evacuato senza fer ...

Madrid, brucia un grattacielo in centro città: terrore e residenti in fuga, ecco il video choc

Un terribile incendio è scoppiato questa mattina in un grattacielo nel quartiere Hortaleza, a nord di Madrid, ha distrutto i piani superiori dell'edificio, che è stato completamente evacuato senza fer ...

Un terribile incendio è scoppiato questa mattina in un grattacielo nel quartiere Hortaleza, a nord di Madrid, ha distrutto i piani superiori dell'edificio, che è stato completamente evacuato senza fer ...Un terribile incendio è scoppiato questa mattina in un grattacielo nel quartiere Hortaleza, a nord di Madrid, ha distrutto i piani superiori dell'edificio, che è stato completamente evacuato senza fer ...