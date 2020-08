Terremoto, Sicilia: scossa di magnitudo 3.4 nelle acque di Siracusa (Di sabato 29 agosto 2020) nelle prime luci di stamani forte scossa di Terremoto in Sicilia: il sisma è avvenuto nelle acqua di Siracusa. Torna a farsi sentire il Terremoto nel Sud Italia. Ad essere “colpita” è la Sicilia, con interessamento del territorio Siracusano. All’alba di stamani una grave scossa di Terremoto è stata avvertita nelle acque di Siracusa: 3.4 gradi magnitudo sulla scala Richter. Il sisma non si è propagato verso la terra ferma o i centri abitati. La sua massima concentrazione è avvenuta esattamente a largo della città Siciliana. Secondi i primi rilevamenti dei ... Leggi su bloglive

OlgaRedBlack : RT @MediasetTgcom24: Terremoti, scossa di magnitudo 3.4 al largo di Siracusa #terremoto - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Terremoti, scossa di magnitudo 3.4 al largo di Siracusa #terremoto - MediasetTgcom24 : Terremoti, scossa di magnitudo 3.4 al largo di Siracusa #terremoto - vispi61 : @RyanSmi82971580 @LegaSalvini Magari se incominci a portartele un pò a casa tua incominciamo a fare spazio Si deve… - TerremotiLive : Nuovo #terremoto di magnitudo 2.4 ML (profondità 10.0 Km) in zona Canale di Sicilia meridionale (MARE) Fonte #INGV -