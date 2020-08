Terremoto Italia, altre e tre scosse in poche ore: cresce la paura tra la popolazione (Di sabato 29 agosto 2020) Tre nuove scosse di Terremoto si sono avvertite nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 agosto ai Castelli Romani poco prima dell'una. La più forte è stata registrata dall'Ingv (Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia) alle 00.52 con epicentro a quattro chilometri da Lariano e a 9 chilometri di profondità, con una magnitudo di 2.8 sulla scala Richter è stata avvertita distintamente anche nella zona sud della Capitale e oltre i Castelli verso la zona della Valle del Sacco. Non si sono registrati danni. Terremoto ai Castelli Romani: nessuna danno Alle 14.00 di ieri una scossa di magnitudo 3.0 aveva fatto tremare la terra. L'epicentro è stato individuato sempre a Lariano. Anche in questo caso non si sono registrati danni di nessun tipo, né disagi: sulla linea C della ... Leggi su howtodofor

