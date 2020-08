Teresanna Pugliese si sfoga: “Stanca di certe accuse” (Di sabato 29 agosto 2020) Questo articolo Teresanna Pugliese si sfoga: “Stanca di certe accuse” . Teresanna Pugliese stavolta non ci sta: l’ex gieffina si è voluta sfogare, rispondendo ad alcune accuse. Queste le sue parole. Teresanna Pugliese è stata una delle tante protagoniste delle ultime edizione del ‘Grande Fratello Vip’, vinta da Paola Di Benedetto. La donna, nonostante non sia rimasta tantissimo tempo all’interno della Casa più spiata d’Italia, è … Leggi su youmovies

Ultime Notizie dalla rete : Teresanna Pugliese

Gossip e TV

Teresanna Pugliese non ci sta. Sono giorni di grande fermento per gli ex protagonisti di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip. Molti volti infatti sono finiti sotto ai riflettori dopo essere risul ...Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro alcuni personaggi noti della tv che si sono contagiati con il Coronavirus in Sardegna e che poi ha iniziato a pontificare sulla malattia via social.