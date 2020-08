Tennis, lunedì al via gli US Open: Djokovic grande favorito (Di sabato 29 agosto 2020) Lunedì cominciano gli US Open a New York. Djokovic grandissimo favorito, Thiem e Medvedev a caccia del 1° successo in uno Slam. Assenti Federer e Nadal Questa sera a New York si gioca la finale del Masters 1000 di Cincinnati tra Djokovic e Raonic, ma molti già pensano agli US Open, che prenderanno il via lunedì 31 agosto. Sarà un’edizione anomala rispetto agli scorsi anni, caratterizzata dall’assenza di pubblico e di alcuni giocatori. Tutti i partecipanti si trovano già nella bolla di Flushing Meadows, e da lì non possono uscire. Molto gli assenti, tra cui Nadal, Federer, Del Potro e Wawrinka, oltre a Kyrgios. Lo svizzero, cinque volte campione, è infortunato e non tornerà prima del 2021. Stesso discorso per l’argentino, ... Leggi su zon

SilvioSalimbene : Tennis, lunedì al via gli US Open: Djokovic grande favorito - sportface2016 : #USOpen - Il programma di lunedì 31 agosto - uispravennalugo : DA SETTEMBRE TORNANO I CORSI DI TENNIS A LUGO! Pronti anche ad impugnare di nuovo la racchetta e scendere a rete!… - sport_viterbo : EDIZIONE 29/8/20. LA VITERBESE E MBENDE, DOMANI E’ TENNIS, LUNEDI’ ESTATE ULTIMO ATTO, PUBBLICO A BOLZANO CHE STRAN… - studiolegalefp1 : RT @campagnandrea33: Lunedì iniziano gli US Open di tennis in esclusiva multipiattaforma su Eurosport. Ma questo lo sapete già... La novit… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis lunedì Wimbledon: quando il tennis diventa mito. Un decalogo Pangea.news