Tennis – Kyrgios attacca Djokovic: “fortissimo, ma scompare quando c’è da essere leader e umili” (Di sabato 29 agosto 2020) Nick Kyrgios torna a far parlare di sè, non per le prestazioni in campo, vista la sua volontaria assenza dovuta all’epidemia di Covid-19, ma per le parole rilasciate sui social. Il Tennista australiano è tornato a puntare il dito contro Novak Djokovic facendo riferimento ai fatti dell’Adria Tour, torneo organizzato da Nole senza il minimo rispetto delle norme anti-Covid. Kyrgios ha sottolineato i meriti Tennistici del serbo, ma non quelli caratteriali: “è un Tennista infernale, davvero fortissimo e credo che possa terminare questo 2020 con 0 sconfitte. Purtroppo però quando avrebbe dovuto mostrare un po’ di umiltà e leadership, è scomparso. La maggioranza direbbe che ha preso una L ... Leggi su sportfair

La pandemia ha fermato la sua striscia vincente ma alla ripresa non sembra davvero cambiato nulla per il campione serbo e numero 1 al mondo Novak Djokovic. Il diciassette volte campione di titoli del ...

