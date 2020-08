Tennis, finale Cincinnati 2020: ritiro per infortunio di Osaka, vittoria a Azarenka (Di sabato 29 agosto 2020) Naomi Osaka abbandona la finale del Cincinnati Open 2020 per infortunio. Lo comunica il Western & Southern Open tramite i propri profili ufficiali, comunicando che la vittoria del torneo è di Victoria Azarenka. “Mi dispiace di dovermi ritirare oggi per un infortunio” ha dichiarato la giovane statunitense, “ho tirato il tendine del ginocchio sinistro nel tie-break del secondo set di ieri e non si è ripreso dall’oggi al domani come speravo. Questa è stata una settimana emozionante e voglio ringraziare tutti per l’effusione di sostegno“. Naomi Osaka has withdrawn from the final due to a left hamstring injury. By walkover, Victoria Azarenka is the women's ... Leggi su sportface

