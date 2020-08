Temporali e vento forte in Emilia-Romagna da oggi pomeriggio, allerta fino a domani (Di sabato 29 agosto 2020) BOLOGNA – Temporali in tutta l’Emilia-Romagna, specie nel crinale appenninico, e venti forti in montagna e sulla costa sono previsti da oggi pomeriggio a domani. Lo fanno sapere Arpae e Protezione civile con l’emissione di un’allerta gialla dalle 12 di oggi a mezzanotte del 31 agosto. La regione, si spiega, è interessata “da un’onda depressionaria associata ad un flusso di correnti instabili provenienti da sud- ovest“, il che favorisce la formazione “di precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco organizzato su tutto il territorio regionale”. Leggi su dire

