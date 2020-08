Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Michelle e Paul decidono di partire insieme. E Lucy… (Di sabato 29 agosto 2020) Se Romy (Désirée von Delft) è stata il suo grande amore, Lucy (Jennifer Siemann) sembrava essere destinata ad esserne la degna erede. Eppure Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) spiazzerà tutti! Proprio quando avrebbe finalmente potuto vivere i propri sentimenti per la cognata, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore il bel fitness trainer perderà infatti la testa per un’altra! E questa volta sembrerebbe davvero trattarsi di una cosa seria…Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: i Saalfeld costretti a vendere il Fürstenhof!Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate ... Leggi su tvsoap

