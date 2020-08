Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Bela si dichiara a Lucy! (Di sabato 29 agosto 2020) Un nuovo amore è da poco sbocciato in quel del Fürstenhof! Nato come collaborazione professionale, il rapporto tra Bela Moser (Franz-Xaver Zeller) e Lucy Ehrlinger (Jennifer Siegmann) si è infatti velocemente evoluto trasformandosi in un’amicizia molto speciale…Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 31 agosto 2020Se la ragazza vede nel simpatico facchino un socio e amico, lui infatti ha da poco capito di essersi innamorato. E così, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, il ragazzo deciderà di fare il grande passo e dichiararsi alla sua bella! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia… Tempesta d’amore, ... Leggi su tvsoap

