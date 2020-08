Tante cadute al Tour de France, prima tappa al norvegese Kristoff (Di sabato 29 agosto 2020) AGI – È una firma di lusso del ciclismo internazionale la prima maglia gialla del Tour de France 2020. Il norvegese Alexander Kristoff, uno specialista delle corse in linea, ha vinto la prima tappa della Grande Boucle scattata oggi da Nizza in una giornata caratterizzata dalla pioggia e dalle Tante cadute su un percorso nervoso tra salite e discese. Il 33enne corridore di Oslo, portacolori dell'UAE-Emirates, bronzo olimpico nel 2012 a Londra nella prova in linea e argento mondiale nel 2017 a Bergen, sul traguardo posto lungo la Promenade des Anglais della città della Costa Azzurra si è imposto nella lunga, combattuta ed emozionante volata dopo 156 chilometri percorsi in 3 ore 46'13. Alle spalle di ... Leggi su agi

