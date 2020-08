Tamponi alla frontiera: l’intesa Italia-Francia per blindarsi dal virus (Di domenica 30 agosto 2020) Allo studio controlli in entrata e in uscita, in una seconda fase saranno estesi alla Spagna. Porti: la Toscana come il Lazio, drive in allo sbarco per i turisti provenienti o diretti in Sardegna Leggi su repubblica

La circolazione del virus cresce nel resto d’Europa e l’Italia valuta di proteggersi, secondo lo schema già adottato per Spagna, Croazia, Grecia e Malta. Visto che la situazione più pesante in questo ...

“Tampone molecolare, disposizioni non chiare”

Le disposizioni del Dr.Marini, nuovo direttore del distretto sanitario, per l’esecuzione di tamponi molecolare per l’individuazione del coronavirus non hanno una facile lettura, per usare un eufemismo ...

