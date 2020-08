Tampone obbligatorio per chi è tornato in Puglia dalla Sardegna dopo ferragosto Disposizione della Regione (Di sabato 29 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dal 23 agosto ad oggi sono 18 i casi di pugliesi risultati positivi al Covid di rientro dalle vacanze in Sardegna, un numero elevato, pari al 9% del totale dei positivi. Per questo motivo il presidente della Regione Puglia e il direttore del dipartimento Promozione della Salute hanno dato Disposizione ai dipartimenti di prevenzione delle ASL di contattare tutti coloro che arrivano o rientrano in Puglia dalla Sardegna per sottoporli a Tampone. La Disposizione è rivolta a tutti coloro che sono arrivati dalla Sardegna a partire dal 15 agosto: da ... Leggi su noinotizie

