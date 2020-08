Tampone dopo l’autosegnalazione obbligatoria per chi è tornato in Puglia dalla Sardegna dopo ferragosto Disposizione della Regione per il contenimento del corona virus (Di sabato 29 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dal 23 agosto ad oggi sono 18 i casi di pugliesi risultati positivi al Covid di rientro dalle vacanze in Sardegna, un numero elevato, pari al 9% del totale dei positivi. Per questo motivo il presidente della Regione Puglia e il direttore del dipartimento Promozione della Salute hanno dato Disposizione ai dipartimenti di prevenzione delle ASL di contattare tutti coloro che arrivano o rientrano in Puglia dalla Sardegna per sottoporli a Tampone. La Disposizione è rivolta a tutti coloro che sono arrivati dalla Sardegna a partire dal 15 agosto: da ... Leggi su noinotizie

micheledisalvo : È positiva al 19esimo tampone: viene licenziata dopo 170 giorni di quarantena / la cifra della civiltà del nostro p… - Corriere : Ventun ragazzi a una festa in piscina: Ferragosto, sole, caldo e voglia di dimenticare i brutti pensieri che hanno… - rtl1025 : ?? Il tecnico del #Bologna #SinisaMihajlovic è risultato positivo al #Covid dopo il tampone a cui è stato sottoposto… - Mistrall59 : @BelpietroTweet Si parla di tamponi, come fossero un vaccino, dimenticando che è solo lo scatto del momento in cui… - NoiNotizie : Tampone #coronavirus dopo l'autosegnalazione obbligatoria per chi è tornato in #Puglia dalla #Sardegna dopo ferragosto -