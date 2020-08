Sutri, l’ordinanza di Sgarbi contro la mascherina se non necessaria, scatta la multa: “Solo ladri e terroristi si mascherano il volto” (Di sabato 29 agosto 2020) Dall’11 giugno 2018 Vittorio Sgarbi è il sindaco di Sutri, comune di 6 644 abitanti della provincia di Viterbo (che da Viterbo dista circa 30 km, 34 km dal grande raccordo anulare di Roma). E, nelle vesti di sindaco, il critico d’arte e deputato di lungo corso ha deciso di emettere un’ordinanza che va decisamente … L'articolo Sutri, l’ordinanza di Sgarbi contro la mascherina se non necessaria, scatta la multa: “Solo ladri e terroristi si mascherano il volto” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

