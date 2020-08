Suprematisti bianchi liberi di chiamare alle armi su Facebook: Zuckerberg ammette l'errore (Di sabato 29 agosto 2020) I criteri di Facebook per valutare le segnalazioni e le cosiddette 'violazioni delle regole della community' sono spesso oggetto di critiche; il 28 agosto è stato il fondatore in persona Mark ... Leggi su globalist

I criteri di Facebook per valutare le segnalazioni e le cosiddette 'violazioni delle regole della community' sono spesso oggetto di critiche; il 28 agosto è stato il fondatore in persona Mark Zuckerbe ...

Washington, alla marcia antirazzismo anche la famiglia di Blake

Jacob Blake paralizzato e ammanettato in ospedale: "Perché mi hanno sparato così tante volte?" Nonostante sia paralizzato alle gambe Jacob Blake rimane ammanettato al letto d’ospedale dove è ricoverat ...

