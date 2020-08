Supercoppa Italiana Basket – Punter guida l’Olimpia Milano al successo: +33 su Varese (Di sabato 29 agosto 2020) Secondo successo per l’Olimpia Milano nella Supercoppa Italiana. Dopo la vittoria in scioltezza contro Cantù, la corazzata guidata da coach Messina rifila un netto +33 Varese. L’Olimpia Milano controlla la gara fin dal primo quarto, chiuso con il doppio dei punti degli avversari (16-32), gestendo il vantaggio nei periodi successivi fino al 19-33 del terzo quarto di gioco che sancisce la fine delle speranze di Varese, prima che la sirena fermi il punteggio sul 77-110. Kevin Punter miglior marcatore della serata con 19 punti, seguito da Moraschini (17) e Delaney (13). Gli 11 punti e 6 rimbalzi di Morse rendono meno amara la prova di Varese.L'articolo Supercoppa ... Leggi su sportfair

