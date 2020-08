Supercoppa Basket, Cantù-Milano: spostamento di orario in caso di parziale riapertura al pubblico (Di sabato 29 agosto 2020) La gara di Supercoppa di Basket tra Acqua S.Bernardo-AX Armani Exchange Milano, prevista per martedì 1 settembre alle ore 18, verrà spostata alle ore 20 nel caso in cui la delibera della Regione Lombardia in merito alla parziale riapertura degli stadi arrivasse entro le ore 12 di lunedì mattina. “Pallacanestro Cantu’ vuole ringraziare in maniera particolare la Lega Basket e la societa’ Olimpia Milano per la collaborazione dimostrata. Pallacanestro Cantu’ informa inoltre i propri tifosi di aver gia’ predisposto i necessari protocolli per permettere loro di assistere alla gara in assoluta sicurezza”, questa la nota della società. Leggi su sportface

