Suicidio ristoratore di Firenze: il 2 agosto sia giornata nazionale. Lunedì 31 sit-in al Duomo (Di sabato 29 agosto 2020) La proposta viene dall'associazione dei ristoratori della Toscana: il 22 agosto, giorno in cui si è suicidato il proprietario di un ristorante di Firenze, sia la giornata nazionale del ristoratore. Per lunedì 31 agosto, intanto, è promossa un'iniziativa di protesta in piazza del Duomo. Dalle 10 appuntamento sotto la sede della Regione Toscana Leggi su firenzepost

