Suarez Juventus, dall’Uruguay sicuri: il bomber vuole i bianconeri (Di sabato 29 agosto 2020) Suarez Juventus – La Juventus sembrerebbe essere alla ricerca di un bomber in vista della stagione ormai imminente. I bianconeri adesso avrebbero adocchiato Luis Suarez, quest’ultimo ai ferri corti col Barcellona. Il centravanti uruguayano sarebbe in procinto di lasciare la “Masia”, e dalla stampa filtrerebbe anche la decisione del giocatore. Suarez Juventus, dall’Uruguay sicuri: il bomber vuole i bianconeri Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Ovacion Suarez si sentirebbe tutt’altro che finito. L’attaccante sarebbe in cerca di una nuova sfida, con la Juve che sarebbe in fila con altri club per aggiudicarsi le ... Leggi su juvedipendenza

DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, per l'attacco c'è l'obiettivo-#Suarez - GoalItalia : Luis Suarez proposto alla Juventus: può diventare una pista concreta ?? [@romeoagresti] - DiMarzio : Dzeko, Milik, Under e Suarez: il punto sul giro di attaccanti che coinvolge tre squadre di #SerieA - mantonietta04 : @SamCacciolo @SkySport Dzeko andrà alla Juventus non Suarez ?? - n_bianconere : #Juventus, il borsino degli attaccanti chi sale e chi scene e la sorpresa... #Juve #ForzaJuve #FinoAllaFine -